صور .. البرلمان يقر تشكيل اللجنة العامة

جدة - نرمين السيد - وضمت قائمة النواب: 1 - أحمد بدران البعلى (مستقبل وطن). 2 - محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن). 3 - عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن). 4 - هشام الشعينى (مستقبل وطن). 5 - إلهامي البارودى (مستقبل وطن). 6 - شعبان لطفى (الشعب الجمهورى). 7 - إيلاريا سمير حارس (الشعب الجمهورى). 8 - عيسى أبو طمر (حماة الوطن). 9 - ألفت على كامل عبد المجيد (مصر الحديثة). 10 - سوسن حسنى حافظ (وفد). 11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية). 12 - مى كرم جبر (مستقل). 13 - رفعت درويش (المؤتمر). 14 - على عبد الونيس (مستقل).

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