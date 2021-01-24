جدة - نرمين السيد - افتتح رئيس مجلس النواب حنفى جبالى جلسة اليوم، بالاحتفاء بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير، حيث قال: تحتفل مصر بعيد هيئة الشرطة، وذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير، كعادتها دائما فى إحياء الذكرى الطيبة، لكل من ساهم فى رسم تاريخها الحديث اعترافا لهم بالفضل، وإذكاءا لروح الوطنية المصرية، ففى هذا اليوم وهو يوم 25 يناير من كل عام، تحتفل مصر بأبناءها من جنود وضباط الشرطة، اللذين يبذلون كل غالى وثمين فى سبيل الدفاع عن أمن كل مواطن والقضاء على منابع.





وتابع جبالى: تحية خالصة لجميع أعضاء هيئة الشرطة، لتضج القاعة بالتصفيق، ممن بذلوا أرواحهم لتأدية دورهم الوطنى، ومن يستكملون مسيرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان فى جميع ربوع مصر. واستطرد: تحتفل مصر أيضا بثورة 25 يناير، كمقدمة لثورة الثلاثين من يونيو، التى شارك فيها الملايين من الشعب المصرى بجميع انتماءاته وأعماره، فتحية لكل اللذين غيروا مجرى التاريخ وسطروا بحروف من نور مرحلة جديدة من مراحل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر، وكل عام وجميع المصريين بخير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جبالى يفتتح جلسة البرلمان بتهنئة الشرطة بعيدها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.