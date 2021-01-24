وزير الري يشرح للبرلمان جهود الوزارة لترشيد استخدام المياه

قال د . محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إن وزارته قامت في مجال التوعية بالمياه والترشيد للإنفاق بأكثر من 500 ندوة للتوعية والتثقيف كما تم في مجال التدريب تدريب أكثر من 150 ألف متدرب ومدرب.
وأضاف عبد العاطى خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: كما يتم التنسيق مع الأزهر والكنيسة وبعض الوزارات المعنية في هذا المجال مثل وزارة الثقافة وغيرها من أجل التوعية بملف المياه.
وتابع وزير الرى والموارد المائية: كما تم إنتاج أفلام للتوعية وتم إنتاج 54 فيلما وثائقيا بـ 3 لغات عربي وانجليزي وفرنساوي لبعض الدول الأفريقية.
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