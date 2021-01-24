برئاسة وزير الأوقاف اجتماع أول لجنة متخصصة في الإعجاز الرباني في الكون...

بحضور نخبة من القامات العلمية المتخصصة في العلوم المختلفة عُقد اليوم الأحد 24/ 1/ 2021م أول اجتماع للجنة الإعجاز الرباني في الكون في مصر بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وقد عقدت اللجنة برئاسة معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وحضور ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء اللجنة وهم:

1- أ.د/ محمود أحمد شوقي المتيني رئيس جامعة عين شمس.

2- أ.د/ محمود محمد عبد اللطيف صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا النباتية والحيوانية.

3- أ.د/ حسين عبد الظاهر أبو الغيط عميد كلية الطب (بنين) جامعة الأزهر.

4- أ.د/ حسام الدين أحمد حسنين موافي أستاذ الأمراض الباطنة بكلية الطب جامعة القاهرة.

5- أ.د/ مها محمد فريد عقل عميدة كلية طب بنات الأزهر (سابقًا).

6- أ.د/ زهية كامل مصطفى فهمي أستاذ علم الحشرات بكلية العلوم جامعة عين شمس.

7- أ.د/ حافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا بكلية العلوم جامعة عين شمس.

8- أ.د/ كريمة عبدالخالق حامد أستاذ علم النبات بكلية العلوم جامعة عين شمس.

9- أ.د/ عادل محمد محمود البسيوني أستاذ علم الحشرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

10- أ.د/ عبد العزيز سعد شتا أستاذ علم الأراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

11- أ.د/ محمد فتحي عثمان أستاذ علم الأسماك بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

12- أ.د/ شوقي محمود سليم أستاذ علم الكائنات الدقيقة بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

13- أ.د/ دسوقي أحمد محمد عبدالحليم أستاذ الهندسة الوراثية وتكنولوجيا الحيوية بمعهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية جامعة عين شمس.

والدكتور/ أيمن علي أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة مقرر اللجنة.

وقد أشاد الجميع بانعقاد هذه اللجنة لأول مرة بما تضمه من القامات العلمية المتخصصة ، وأعربوا عن استعدادهم لبذل أقصى الجهد في إنجاح عملها ، حيث تتولى اللجنة المهام التالية :

1- عقد الدورات المتخصصة للأئمة والواعظات في مجال الإعجاز الرباني في الكون.

2- عقد الندوات العلمية والثقافية العامة والقوافل التثقيفية ، سواء عبر وسائل الإعلام ، أم بالجامعات ، ومراكز الشباب ، ومراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف ، وغيرها من الجهات المعنية بالثقافة وبناء الوعي.

3- إصدار الكتيبات والمطويات التثقيفية ، بما يبرز مظاهر قدرة الخالق (عز وجل) في الكون.

4- الإعداد لبرنامج تلفزيوني يجمع ميزات البرامج المعروفة في هذا المجال ، مثل: برنامج “العلم والإيمان” ، وبرنامج “عالم البحار” ، وبرنامج “عالم الحيوان” ، وغيرها من البرامج ذات الصلة عربية أم أجنبية.

وقد تم الاتفاق على إطلاق منصة علمية متخصصة لهذه اللجنة على موقع وزارة الأوقاف.

وخلال الاجتماع أكد وزير الأوقاف على أن باب اللجنة سيظل مفتوحا لكل الإسهامات العلمية المختصة في هذا المجال ، وإنه قد وجه على الفور بالإعداد لثلاث دورات متخصصة في الإعجاز الرباني في الكون ، الأولى ستكون بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية ، والثانية بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر ، والثالثة بإحدى كليات الطب ، وسيتم افتتاح الدورة التدريبية الأولى يوم السبت الموافق 6/ 2/ 2021م بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية.