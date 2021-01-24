للحد من إنتشار فيروس كرونا ..السكة الحدديد تواصل تنفيذ الإجراءات الإحترازية بالقطارات...

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر متابعة الإجراءات الإحترازية ، من حيث أعمال التعقيم والتطهير بالمحطات والقطارات ، وكذلك متابعة إلتزام الركاب بإرتداء الكمامة من خلال أفراد الأمن والكمسارية المتواجدين بمداخل المحطات والقطارات وذلك للحد من إنتشار فيروس كرونا المستجد .

وتهيب الهيئة بالسادة الركاب ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة أثناء تواجدهم بالمحطات أو داخل القطارات وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة زويهم وعدم تعرضهم للغرامة الفورية التى أقرها مجلس الوزراء وقدرها 50 جنيه .