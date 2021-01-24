وزيرة الصحة: لقاح كورونا يحمي بنسبة 100% من الأعراض الحادة لفيروس كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، إن مصر من الدول التي شاركت في الأبحاث الإكلينيكية مع كل دول العالم، مضيفة: "شرفت أنه تمت تجربة لقاح كورونا عليَّ شخصيا، وهناك 3 لقاحات في طور التسجيل".

وأضافت هناك جهود تقدمها الدولة لحماية الأطقم الطبية، والرئيس مهتم بهذا الشأن وهناك أولويات على رأسها الأطقم الطبية، وخصوصا الذين يقابلون مرضى كورونا في الهيئات والمستشفيات الحكومية.

وتابعت: ابتداء من الغد كل مستشفيات العزل، سيتلقون لقاحات كورونا يليهم كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، وهذا اللقاح يحمي بنسبة 100% من الأعراض الحادة لفيروس كورونا.