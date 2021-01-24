الصحة: لن نعطي أي مواطن التطعيم إلا في هذه الحالة

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية، إنّ الوزارة ستبدأ تطعيم المواطنين بعد الانتهاء من الفئات المستحقة، وسيتم إطلاق موقع إلكتروني للتسجيل عليه والحصول على اللقاح، مشددا على أنّ الوزارة لن تعطي أي مواطن التطعيم، إلا بعد التأكد من توفير جرعتين له، أو التطعيم بشكل عام له.

وأضاف مجاهد، إلى أنّ التطعيم اختياري وليس إجباريا، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحة تواصلت مع الأطباء لشرح آلية التطعيم، الذي يتمثل في جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، يتم من خلالهم المتابعة من خلال طاقم من الأطباء.

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن التسجيل على موقع لقاح فيروس كورونا، مفتوح فقط للأطقم الطبية من داخل مستشفيات العزل والصدر والحميات.

وأكد في تصريحات لصدى البلد، أن إجمالي المسجلين على الموقع أكثر من 18 ألفا.

وقالت مصادر بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، إن المستشفى مجهزة بحوالي 200 من الأطقم الطبية، بالإضافة الى ثلاث عرف مخصصة لتلقي لقاح كورونا مجهزة على أعلى مستوى.

وأضاف، متلقي اللقاح في تصريحات لصدى البلد، أن اللقاح ثبت فعاليته ولا داعي للخوف منه، واللقاح آمن ولا أشعر بأي خوف أو خطر المهم الوباء يمشي وإن شاء نقدر نسيطر عليه.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان، إن عدد الأطقم الطبية التي طلبت التلقيح 110 حالات وفي تزايد، وذلك بناء على طلبهم.

واعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تجهيزات تلقيح الأطقم الطبية، بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وأوضحت الوزارة صورة الإقرار الذي يوقع عليه الأطباء لموافقتهم على تلقي تطعيم لقاح كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، وأيضًا صورة حقنة لقاح سينوفارم الصيني.

وأوضحت الوزارة، انه يتطلب إجابة الأطقم الطبية على 14 سؤالا منها هل يعاني اليوم أو خلال العشر أيام الماضية من أي عرض من هذه الأعراض (قشعريرة ـ حمى ـ سعال ـ ضيق التنفس ـ آلام في العضلات والجسم ـ الصداع ـ فقدان للطعم أو الرائحة ـ التهاب الحلق ـ احتقان أو سيلان الأنف ـ الغثيان والقيء أو الاسهال).

والإجابة أيضا حول إصابته خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدوى كوفيد 19 أو تم الاشتباه في إصابته به، وهل تلقي تطعيمات في غضون 14 يوما مثل تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وأضافت الوزارة، أن كارت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد، يتضمن الرقم التسجيلي والاسم الرباعي لمتلقي اللقاح، والرقم القومي، ورقم الهاتف، وتاريخ الجرعة الأولى، واسم المسؤول عن التطعيم، واسم المنشأة الطبية، وموعد تلقي الجرعة الثانية، وتاريخ الجرعة الثانية، واسم المسؤول عن التطعيم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اليوم الاحد تنطلق أولى دفعات التطعيم بلقاح كورونا الصيني «سينوفارم» في مصر.

وأكد مصدر بوزارة الصحة، أن التطعيم سيبدأ بثلاثة مستشفيات، أبو خليفة في الإسماعيلية، والنجيلة بمطروح، والعجوزه بالجيزة، وذلك بالدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة، لتطعيم الأطقم الطبية بها.