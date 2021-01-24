بحضور قيادات الوزارة.. تشييع جنازة رئيس شركة الصيانة من ساحة مستشفى الطيران

تشهد ساحة مستشفى مصر للطيران، بعد قليل، تشييع جثمان المهندس أبوطالب توفيق رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، الذي وافته المنية صباح اليوم الأحد، ليواري الثرى في مثواه الأخير بمقابر العائلة بمدينة الزقازيق في الشرقية.

وتقدم الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، بخالص التعازى لأسرة المهندس أبو طالب توفيق، أحد أبناء قطاع الطيران المدنى المخلصين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتوفى المهندس أبو طالب توفيق رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، صباح اليوم الأحد، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء العمل داخل هنجر 7000 وتم نقله إلي مستشفى مصر للطيران وإبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران . وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المهندس طالب توفيق البالغ من العمر 60 عاما تعرض لأزمة قلبية مفاجئه داخل هنجر 7000 التابع للشركة ، والمتواجد داخل مهبط مطار القاهرة الدولي أثناء أداء العمل، وعلى الفور تم التعامل مع الحالة من قبل أطباء الحجر بالمطار تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر، واستدعاء سيارة إسعاف تحت إشراف مؤمن عادل مصطفى مشرف قطاع الإسعاف بالمطار، ونقله إلى مستشفى مصر للطيران الا انه لفظ انفاسه الاخيرة، تم إبلاغ أسرته وقيادات الشركة القابضة لمصر للطيران.

ومن المنتظر أن يحضر تشييع الجنازة من ساحة مستشفى مصر للطيران، بعد عصر اليوم، قيادات وزارة الطيران المدني وقيادات الشركات التابعة لها، ليواري الثرى بمثواه الأخير بمحافظة الشرقية.