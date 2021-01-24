احذر النصب باسم خدمة العملاء.. هذه قواعد شركات الاتصالات للتعامل مع العميل.. اتبعها كى لا تقع فى الوهم

(مساء الخير .. حضرتك انا من خدمة العملاء شركة ....) جملة قد تكون بداية لحالة من النصب الذى تعرض إليه بعض المواطنين مؤخرا من نصابين يتحدثون باسم خدمة العملاء ومع بداية المكالمة أو منتصفها أو آخرها تجد نفسك إمام حالة نصب حقيقية ..والكثيرون يدركون ذلك فى حين البعض ( يشربون المقلب ) ويقعون فريسة لهؤلاء النصابين.

بعض العملاء يجد اتصالا من شخص يدعى أنه خدمة عملاء يقنعه أن يحول من نظام لنظام ..أو شركة لشركة ..أو يقول للعميل حول لى مبلغ مالى على فورى على هذا الرقم ..وغيره وغيره من عمليات النصب.

دوت الخليج فتح هذا الملف لتجيب عن استفسارات بعض الأسئلة التى قد تخلد ببال الكثير من المواطنين أمثال كيف يفرق العميل ما بين الرقم المتصل به هل هو تابع للشركة التى يتعامل معها بالفعل أم لا ؟.

ماهي حدود خدمة العملاء فى طلب بيانات شخصية للعميل.

وما هى أهم نصائح للعملاء لتجنب أى عمليات نصب من خلال أى شخص يتصل بهم ويدعى أنه من خدمة العملاء.

فى البداية سألنا خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر عن هذا الأمر، فأكد أنه بشكل عام يجب على أى عميل معرفة أن شركات الاتصالات عندما تتصل بأى شخص فيكون من خلال الأرقام المختصرة الخاصة بالشركة، وليست أرقاما عادية مكونة من 11 رقما مثل التي يحملها المواطنون وهو أول مؤشر يجب وضعه فى الاعتبار.

وأضاف، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه ليس من الطبيعى أن يسأل أى شخص من خدمة العملاء، العميل عن بياناته الشخصية لأنها موجودة لدى الشركة بالفعل مثل الرقم القومى الخاص به.. ولكن عندما يتصل العميل بخدمة العملاء يتم التحقق من البيانات الشخصية للتأكد بأن الشخص المتحدث هو صاحب الشكوى أو الطلب.

ثالثا: يجب تتبع التحذيرات المستمرة التى تكون موجودة على ابلكيشن الشركات أو يتم إرسال رسائل بها مثل التنوية المستمر بعدم الإفصاح عن الرقم السرى الخاص بابكيشن شركة المحمول الخاص بك لأي شخص، لافتا إلى ضرورة التوسع فى استخدام ابلكيشن شركات المحمول لأنها دقيقة ومعتمد ووافية لكل أسئلة العملاء.

وقال حجازى: إن ابلكيشن ( ماى اتصالات ) على سبيل المثال تخطى المليون مشاهد فى اليوم وحصل على أعلى تقيم فهو تطبيق آمن ويستطيع العميل أن يدير كل أمور خطه أو فاتورته أو خدماته من خلاله.

من جانبه صرح محمد التونى نائب الرئيس التنفيذى لقطاع خدمة العملاء بشركة اورنج

بأن أى عميل يستطيع معرفة جميع الأرقام الخاصة للتواصل مع الشركة من الصفحة الرسمية للشركة علي الرابط https://www.orange.eg/en/contact-us او من خلال تطبيق My Orang

أكد أن اورنج لا تطلب من العملاء أي بيانات ولو وصلت للعميل أي مكالمة تطلب منه أي بيانات شخصية أو بيانات عن كروت الشحن يرجى الرجوع لخدمة عملاء اورنچ للتأكد.

وأضاف أنه في حالة تلقي أي مكالمة تفيد انك فائز بجائزة من شركة اورنج برجاء عدم مشاركة أي بيانات شخصية وقم بإنهاء المكالمة، كما يمكن التأكد من صحة المكالمة من خلال أرقام خدمة العملاء 110 او 250.

وأشار إلى أنه في حالة استقبال رسائل تحويل الرصيد يجب التأكد أنها مرسلة من ارقام شركة اورنج و في حالة استقبال أى رسالة تحويل رصيد يمكن الاتصال بخدمة العملاء للتأكد.

وقال إذا ورد علي هاتفك أي مكالمة دولية من رقم مجهول برجاء عدم محاولة الاتصال بالرقم حيث من الممكن أن تكون إحدى محاولات النصب.

وبالنسبه لكلمات مرور الصفحات والتطبيقات مثل اورنج كاش-نقاط اورنج-My Orange-صفحه اورنج او اي تفاصيل اخري تخص الحسابات البنكيه او البطاقات الائتمانية فتؤكد اورنج انها لا تطلب من العملاء اي من البيانات السابق ذكرها.

وقال محمد التونى إن الأرقام الرسمية للاتصال بخدمة عملاء اورنچ مصر:

الرقم الخاص بعملاء الأفراد 110 - 16110

الرقم الخاص بعملاء الشركات ‪250 - 16250

الرقم الخاص بعملاء فيرست كلاس 2000

الرقم الخاص بعملاء Orange DSL 16333

الرقم الخاص بعملاء اورنچ كاش 626