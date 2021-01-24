التضامن أثناء توقيع بروتوكول مع "العدل الدولية": مهمتنا التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تستهدف التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وأيضا العمل على توفير فرص عمل لأبناء الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وغيرهم من الأسر في الكثير من المناطق، خاصة التي بها فرص استثمارية كذلك أيضا توفير التدريب والتأهيل لسوق العمل.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، وثيقة مشروع "تشغيل الشباب في مصر. التمكين الاقتصادي" في إطار برنامج فرصة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية بهدف توفير فرص عمل لأبناء الأسر الأولى بالرعاية، وكذلك المستفيدين من تكافل وكرامة، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشؤون المجتمع المدنى وومثلى منظمة العمل الدولية.

وكانت الوزيرة قد أكدت، أنه رغم جائحة كورونا إلا أن الحكومة أنجزت بشكل كبير فى تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية وأيضا انخفاض نسبة الفقر من 32.5% الى 29.7%، وأنه يتم العمل حاليا على إعلاء قيمة الانتاج ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة وإيجاد بيئة عمل مناسبة للاستثمار قائلة: "نؤمن بأن مصر بها فرص كبيرة متاحة"، لافتة إلى دعم العمالة غير المنتظمة وأيضا العمل على التمكين الاقتصادي فى كل البرامج القومية مثل تنظيم الأسرة وحياة كريمة".