نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التحية لمن بذلوا أرواحهم فى سبيل تأدية واجبهم الوطنى.. "رئيس النواب" يُهني رجال الشرطة بعيدهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة، اليوم الأحد، التهنئة لرجال الشرطة وذلك بمناسبة عيد الشرطة و25 يناير

وأضاف رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة، قائلًا: تحتفل مصر يوم غدٍ الاثنين بعيد هيئة الشرطة، وذكرى ثورة 25 ينايـــر، وذلك كعادتهـــا دائمـــا فـــى إحيــــاء الذكـــرى الطيبــة لكل من ساهم في رسم تاريخها الحديث، اعترافًا لهم بالفضل، وإزكاء لروح الوطنية المصرية.

وتابع رئيس البرلمان: ففي هذا اليوم، وهو يوم الخامس والعشرين من شهر يناير من كل عام، تحتفل مصر بأبنائها من جنود وضباط الشرطة، الذين يبذلون كل غال وثمين في سبيل الدفاع عن أمن كل مواطن، ومكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على منابعه.

ووجه رئيس مجلس النواب، التحية لجميع أعضاء هيئة الشرطة، من بذلوا أرواحهم فى سبيل تأدية واجبهم الوطنى، ومن يواصلون مسيــرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان في جميع ربوع مصر.

وأضاف رئيس البرلمان، كما تحتفل مصر أيضًا بثورة الخامس والعشرين من يناير، كمقدمـــة لثــورة الثلاثيــن مــن يونيو التى شارك فيهـــا الملاييـــن من الشعب المصرى، بجميع انتماءاته، واتجاهاته السياسية، وأعماره السنية، متابعًا " تحية لكل الذين غيَّـروا مجرى التاريخ، وسطــــــروا بحـــروف من نور مرحلة جديدة من مراحل الحياة السياسيـــة والاجتماعية والاقتصادية فى مصر".

