رئيس "النواب": يحيل 9 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المتخصصة

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أحمد جودة - القاهرة - أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، 9 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المتخصصة، وهذه القوانين هي.

1- مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة 2020 2021 إلى لجنة الخطة والموازنة.

2- مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من 60 نائبًا اخرين بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية التجارية إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية.

3- مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيوم واخرين بشأن قانون الإدارة المحلية إلى لجان الادارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

4- مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم وأكثر من 60 نائبًا اخرين بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والخطة والموازنة.

5- مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم واخرين بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

6- مشروع قانون مقدم من النائب أيمن محسب وأكثر من 60 نائبًا اخرين بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعي الخاص للعمالة غير المنتظمة إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة.

7- مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الشيخ وأكثر من 60 نائبًا اخرين بشأن صندوق دعم الفلاح المصري إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي.

8- مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الشيخ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي.

9- كما مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من 60 نائبًا اخرين بشأن الاتحاد المصري للمطورين العقارين إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والإسكان والشئون الدستورية والتشريعية.

ومن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، الاستماع إلى بيان كل من: وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وذلك لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارتهما أمام البرلمان.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، الأسبوع الماضي، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.