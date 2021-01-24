السودان: لن نسمح بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الري السودانية، عن أن الدولة بدأت منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا "لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته من الوعيد الإثيوبي وتهديده لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق".

وأكدت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على "فيس بوك"، اليوم الأحد، أن السودان أراد أن يوضح أسباب التحركات الأخيرة للاتحاد الافريقي، والتأكيد على أنه لا يزال مع حل القضايا الافريقية داخل البيت الافريقي عن طريق "الخبراء الأفارقة"، وثانيهما أن على المجتمع الدولي دور كبير في إقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها، وأخيرا رسالة خاصة بأثيوبيا بأن السودان الذي وقف معها وساندها في حقها ببناء سد النهضة، لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة 20 مليون مواطن سوداني على النيل الأزرق.