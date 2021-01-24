نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جنايات المنيا" تنظر قضية محامين مغاغة غدا.. والنقيب العام ينيب "الكسار" في الحضور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظر محكمة جنايات المنيا، غدا الإثنين، القضية المعروفة إعلاميا بمحامين مطاي، والمتهم فيها 20 محامي بإهانة القضاء.

وأكد محمد الكسار عضو مجلس النقابة، علي أن نقيب المحامين الأستاذ رجائي عطية، أنابه لحضور الجلسة، المقرر تأجيلها بسبب انتخابات النقابات الفرعية التي تجرى في 7 و8 فبراير المقبل، ومن بين المتهمين مرشحون لمقاعد مجلس النقابة الفرعية بالمنيا.