دوت الخليج ينشر تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، على 14 نائبا لعضوية لجنة القيم، والتي يترأسها طبقا للائحة الداخلية، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، المستشار إبراهيم الهنيدي. وضمت قائمة النواب : 1 - أحمد بدران البعلي (مستقبل وطن) 2 - محمد نجيب نور الدين (مستقبل وطن) 3 - عبدالوهاب خليل (مستقبل وطن) 4 - هشام الشعيني (مستقبل وطن) 5 - إلهامي البارودي (مستقبل وطن) 6 - شعبان لطفي (الشعب الجمهوري) 7 - ايلاريا سمير حارس( الشعب الجمهوري) 8 - عيسي أبوطمر (حماة الوطن) 9 - ألفت علي كامل عبد المجيد (مصر الحديثة) 10 - سوسن حسني حافظ (وفد) 11 - فاطمة سليم (إصلاح وتنمية) 12 - مى كرم جبر (مستقل) 13 - رفعت درويش (المؤتمر) مليون جنية رشوة ودلع وزير الري ..خواطر جديدة لكابتن رضا البلتاجي 14 - علي عبد الونيس (مستقل) ومن المقرر ان يتم عرض الأسماء على الجلسة العامة للمجلس لأخذ الموافقة عليهم.

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