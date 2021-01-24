وفاة طفلة بسبب تحدي على تيك توك.. "تفاصيل"

انتشرت العديد من المخاوف من قبل الآباء والأمهات على أطفالهم بعد وفاة طفلة بسبب تحدي على تطبيق تيك توك، والذي حاز على شهر واسعة خلال الفترة الماضية.

ذكرت صحيفة الجارديان أن هيئة حماية البيانات الإيطالية (DPA) قد حظرت تطبيق TikTok للمستخدمين الذين لا يمكن التحقق من أعمارهم بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات أثناء مشاركتها في تحدي الاختناق "التعتيم".

وفاة طفلة بسبب تحدي على تيك توك

أكد المسؤولون، أنه من السهل جدًا على الأطفال دون سن 13 عامًا التسجيل باستخدام تاريخ ميلاد مزيف، ما يشير إلى أن الإجراءات الوقائية الفضفاضة دفعت الطفلة إلى الدخول إلى التطبيق بمنتهى السهولة، إلا أنها لن تكن تعلم أن تلك هي النهاية.

كما اتهمت DPA تيك توك بانتهاك القانون الإيطالي الذي يتطلب موافقة الوالدين عندما يشترك الأطفال دون سن 14 عامًا في الشبكات الاجتماعية، كما اعترضت الهيئة التنظيمية على سياسات البيانات.

تطبيق تيك توك

تهاون تطبيق TikTok مع مستخدميها بشكل يتنافى مع كونه تطبيق عالمي، حيث أنه لن يحذر الجمهور من المخاطر وغيرها من المعلومات للأطفال، جاء ذلك وفقًا لـ DPA.

كانت المشاركات عامة بشكل افتراضي بدلاً من احترام القوانين التي تتطلب خيار جعل المحتوى خاصًا، وبحسب ما ورد، فإن الشركة غير واضحة بشأن المدة التي تحتفظ فيها بالبيانات وكيف تخفي هوية المعلومات وكيف تنقل المواد خارج الاتحاد الأوروبي.

الجدير بالذكر، أن حظر التطبيق يستمر حتى يوم 15 فبراير، وسيتعين على TikTok حتى ذلك الحين تلبية مطالب DPA.