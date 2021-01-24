آية فوزي تؤدي اليمين الدستورية بدلًا عن والدها الراحل فوزي فتى

أدت النائبة آية فوزي فتى، عضو مجلس النواب، اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة للبرلمانن، وفقا لنص المادة 104 من الدستور، بعد تصعيدها على مقعد والدها الراحل فوزي فتى.

مجلس النواب يتلقى خطابًا من الهيئة الوطنية للانتخابات

يأتي ذلك بعدما تلقى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خطابا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اسم المرشح الاحتياطي، محل النائب المغفور له فوزى فتى، عضو المجلس عن قائمة في حب مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

النائبة آية فتى تحل محل والدها

وحلت النائبة آية فوزى إسماعيل فتى، محل والدها الراحل النائب فوزي فتى، بعدما توفى بعد صراع مع المرض، ووفقًا للمادة 25 من الدستور، إذا خلا مكان أحد النواب من ذات الصفة، يتم تصعيد أحد من الاحتياطيين، وفق أسبقية الترتيب، أيًا كانت صفته ولابد من أن يشغل المقعد الشاغر خلال ستين يومًا على الأكثر.

وكان النائب الراحل فوزى فتى، قد وافته المنية بعد صراع مع المرض، ووفقًا للقانون تم تصعيد نجلة النائب فوزى فتى، لأنها الأولى فى الترتيب.

هذا ويستعد مجلس النواب، اليوم الأحد، استقبال وزير الزراعة، السيد القصير، ووزير الموارد المائية محمد عبدالعاطى، لعرض موقف برنامج الحكومة الذى وافق عليه المجلس خلال الفصل التشريعى الأول.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وبحضور الوكيلين المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب، ومحمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، قد عقدوا إجتماعاً، اليوم، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا الهامة.