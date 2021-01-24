الأسطورة لاري كينج يتصدر "التريند" بعد وفاته بفيروس كورونا

تصدر أيقونة التليفزيون الأمريكي والمحاور الشهير "لاري كينج"، محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعد وفاته عن عمر يناهز الـ 87 عامًا متأثرًا بإصابته بعدوى فيروس كورونا، وخلال ساعات لاحقة تسألت العديد من الصحف حول مدى ثراءه خاصة بعد انفصاله عن زوجته السابعة.

الأسطورة لاري كينج

وبحسب موقع "انسايدر"، حظى لاري بشهرة واسعة في مجال الإعلام لمدة 60 عامًا مذهلة ، مع عرضه لاري كينج لايف على الهواء لمدة 25 عامًا مثيرة للإعجاب ووفقًا لـ Celebrity Net Worth يعتبر هو أطول برنامج تلفزيوني قيد التشغيل على CNN حتى الآن.

بدأت مسيرته المهنية في ميامي بفلوريدا في الستينيات من القرن الماضي ، حيث وصل دوره الإعلامي الأكثر شهرة على قناة CNN عبر برنامجه الحواري. لكن كينج قام أيضًا بعمل صوتي في بعض الأفلام المعروفة جدًا ، بما في ذلك Bee Movie و Shrek ، وظهر في عدد كبير من البرامج التلفزيونية والأفلام ، من The Stepford Wives إلى The Practice.

المسيرة المهنية للأسطورة لاري كينج

أما عن حياته المهنية الطويلة ، فلن يكون من المستغرب معرفة أن لاري الذي تزوج عدة مرات لديه قدر كبير من المال ولكن من المحتمل أن يصدمنا مقدار قيمته.

ونجح لاري كينج في شراء منزل ضخم يتناسب مع حساب مصرفي مثير للإعجاب فمسيرة كينج لم تقتصر على التليفزيون فقط حيث عمل على كتابة عمود في صحيفة USA Today لمدة 20 عامًا.

وعلى الرغم من تنحيه عن عمله الرئيسي في CNN ، كما أخبر Closer Weekly عن الاستمرار في البحث عن مشاريع في الثمانينيات من عمره - لا يزال يستضيف برنامجًا حواريًا سياسيًا أسبوعيًا ، Politicking ، على شبكته الخاصة ، Ora ، حيث قال في أحد الحوارات له:"أحب العمل ولا لا أعرف ماذا أفعل إذا تقاعدت ".

أكسبه شغفه منزلًا بملايين الدولارات في بيفرلي هيلز ، اشتراه هو وشون زوجته ذات الـ 22 عامًا، في عام 2007 مقابل أكثر من 11 مليون دولار قبل أن يعلنا عزمهما الانفصال، ووفقًا لموقع Celebrity Net Worth تبلغ ثروة الراحل 150 مليون دولار.