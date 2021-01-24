رئيس النواب بذكري عيد الشرطة: تحية لكل الذين غيَّـروا مجرى التاريخ

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تحتفل يوم غدٍ الاثنين بعيد هيئة الشرطة، وذكرى ثورة 25 ينايـــر، وذلك كعادتهـــا دائمـــا فـــى إحيــــاء الذكـــرى الطيبــة لكل من ساهم في رسم تاريخها الحديث، اعترافاً لهم بالفضل، وإزكاء لروح الوطنية المصرية.
الجلسة العامة بمجلس النواب بحضور وزير الري والزراعة
جاء ذلك في الجلسة العامة بالبرلمان، اليوم الأحد، مؤكدا علي أنه في هذا اليوم، وهو يوم الخامس والعشرين من شهر يناير من كل عام، تحتفل مصر بأبنائها من جنود وضباط الشرطة، الذين يبذلون كل غال وثمين في سبيل الدفاع عن أمن كل مواطن، ومكافحة الإرهاب والتطرف والقضاء على منابعه.
وواصل حديثه:"فتية خالصة لجميع أعضاء هيئة الشرطة، من بذلوا أرواحهم فى سبيل تأدية واجبهم الوطنى، ومن يواصلون مسيــرة من قبلهم من أجل أن يعم الأمن والأمان في جميع ربوع مصر.
التهنئة بعيد الشرطة وثورة 25 يناير
كما تحتفل مصر أيضاً بثورة الخامس والعشرين من يناير، كمقدمـــة لثــورة الثلاثيــن مــن يونيو التى شارك فيهـــا الملاييـــن من الشعب المصرى، بجميع انتماءاته، واتجاهاته السياسية، وأعماره السنية، متابعا:"فتحية لكل الذين غيَّـروا مجرى التاريخ، وسطــــــروا بحـــروف من نور مرحلة جديدة من مراحل الحياة السياسيـــة والاجتماعية والاقتصادية فى مصر.
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