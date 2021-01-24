تنسيقية شباب الأحزاب: التعليم يساهم فى تحقيق التنمية والسلام.. ونأمل تحسين جودته

قالت تنسيقية شباب الأحزاب فى بيان لها:" نحتفل باليوم العالمي للتعليم، وذلك يوم 24 يناير من كل عام، احتفاءً بالدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق السلام والتنمية، وبدون ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، لن تنجح البلدان في تحقيق المساواة بين الجنسين وكسر دائرة الفقر، التي من شأنها تخلّف ملايين الأطفال والشباب والكبار عن الركْب.

تنسيقية شباب الأحزاب: التعليم حجر الزاوية الأساسى لكل مجتمع

وتابعت التنسيقية فى البيان:" إن لجنة التعليم والبحث العلمي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهي تحتفي باليوم العالمي للتعليم، تؤكد على أن التعليم حجر الزاوية الأساسي لكل مجتمع، وهو الاستثمار الأوحد والأفضل الذي يمكن للدول تأديته لبناء مجتمعات مزدهرة، وصحية وعادلة، كما تنص المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "التعليم حق لأي شخص".

وتؤكد اللجنة بأن المجتمع المصري مازال يتطلع إلى المزيد من الخطوات نحو مواصلة العمل على تحسين جودة التعليم بكافة أنواعه والبحث العلمي، علي الرغم من تقدم مصر في معيار جودة التعليم لتقفز من المركز الـ51 إلى المركز الـ42 وفقًا لتصنيف "Us news" العالمي ، وأيضًا ضرورة تطوير المناهج الدراسية وطرق التدريس والتقييم ، مع دمج بنك المعرفة في العملية التعليمية وتعزيز بناء الشخصية كأساس للهوية والمواطنة، وتنمية شخصية الطالب، مع التوسع في النشر العلمي وبراءات الاختراع والارتباط بمشروعات التنمية الشاملة للدولة الوطنية.

وبهذه المناسبة تتوجه لجنة التعليم والبحث العلمي بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتحية إجلال وتقدير لجميع القائمين علي عملية التعليم بمصرنا الحبيبة.