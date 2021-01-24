سليمان وهدان: عيد الشرطة ذكرى طيبة نستلهم فيها روح الفداء والتضحيات التي قدموها في خدمة الوطن

هنأ النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، والرئيس الشرفي لحزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة العيد الوطنى الـ 68 للشرطة، مؤكدا أنها ذكرى طيبة نستلهم فيها روح الفداء والتضحيات التي قدمها رجال الشرطة في خدمة الوطن.

الجلسة العامة للبرلمان

وقال وهدان، إن قوات الشرطة الباسلة بذلت مجهودًا كبير على كافة الأصعدة من اجل القضاء على الإرهاب والجريمة في أن واحد، مشيرا إلى أنهم استطاعوا إرساء الاستقرار فى طول مصر وعرضها وإحباط محاولات تعكير السلم والأمن، وكذلك مواجهة العناصر الإرهابية والإجرامية على حد سواء.

وأكد "عضو مجلس النواب" أن الإنجازات التى حققتها الشرطة المصرية جاءت من خلال رؤية وإصرار وعمل وجهد وعرق ودماء وتضحيات وبطولات كبيرة، قام بها رجال الشرطة والقوات المسلحة فى مواجهة التنظيمات والجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن مصر ستنتصر على الإرهاب بفضل جهود وتضحيات أبنائها الأبطال.

وتقدم وهدان، بخالص التعازى إلى جميع أسر شهداء الشرطة فى عيدهم، مؤكدًا أن مصر لن تنسى تضحيتهم فى سبيل رفعة ومكانة هذا الوطن العزيز.

