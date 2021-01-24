رئيس النواب يحيل عدد من القوانين للجان النوعية

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدد من مشروعات القوانيين الي اللجان النوعية المتخصصة حيث احال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة للدولة 2020 2021 الي لجنة الخطة والموازنة كما احال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي واكثر من 60 نائبا اخرين بشان انشاء الهيئة العامة للتنمية التجارية الي لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية.

الجلسة العامة بحضور وزير الري

كما أحال مشروع قانون مقدم من ذات النائب ومزكي من اكثر من 60 نائبا بشان قانون الادارة المحلية الي لجان الادارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة كما احال مشروع قانون مقدم من النائب ايهاب عبدالعظيم واكثر من 60 نائبا اخرين بشان تعديل قانون الخدمة المدنية الي لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والخطة والموازنة واحال مشروع قانون مقدم من ذات النائب ومزكي من اكثر من 60 نائبا اخرين بشان ضم العاملين علي حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة الي لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

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وأحال مشروع قانون مقدم من النائب ايمن محسب واكثر من 60 نائبا اخرين بشان اصدار قانون التامين الاجتماعي الخاص للعمالة غير المنتظمة الي لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة واحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الشيخ واكثر من 60 نائبا اخرين بشان صندوق دعم الفلاح المصري الي لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والامن الغذائي والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي.

وأحال مشروع قانون من ذات النائب بشان تعديل بعض احكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الي لجنة الزراعة والري والامن الغذائي كما احال مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة واكثر من 60 نائبا اخرين بشان الاتحاد المصري للمطورين العقارين الي لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والاسكان والشئون الدستورية والتشريعية.