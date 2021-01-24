وزير الري أمام النواب: مصر من أكثر دول العالم جفافا

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، مصر من أكثر دول العالم جفافا، مشيرا إلى أن 97 % من مياهنا من الخارج، وتصل كفاءة استخدام المياه عندنا إلى 90 %

جاء ذلك خلال القاءه بيان عن أداء وزارته أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس.

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير الري

وأضاف عبد العاطى، تعد مصر أعلى دولة فى العالم فى إعادة استخدام المياه، حيث تعيد إستخدام مياه ملوحتها تصل الى 6000 جزء فى المليون، وهو أمر جيد جدا.

واستعرض وزير الرى، التحديات التى تواجه مصر فى قطاع المياه، مشيرا إلى أن احتياجتنا المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب، ولدينا موارد تنتج نحو 80 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 20 مليار متر مكعب نتيجة إعادة إستخدام المياه، وبالتالى يكون لدينا عجز بالنسبة المتبقية، وهو ما نعوضه بإستيراد بعض المحاصيل التى تستخدم كميات كبيرة من المياه.

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وتابع، حددنا استراتيجية الوزارة لمواجهة تلك التحديات فى اربع محاور، وهى تنقية المياه وتحسين نوعيتها وهو هدف اساسى للدولة ، مثل إنشاء مشروع معالجة مصرف بحر البقر وغيرها، والمحور الثانى، هو تحسين كفاءة استحدام المياه، على مستوى الحقل والتوصيل ومن خلال الرى الحديث وغيره، والمحور الثالث هو تنمية الموار المائية ، من المياه السطحية والامطار والجوفية، لتكفى الإحتياجات، والمحور الرابع، عبارة عن تهيئة البيئة المناسبة لمواجهة تلك التحديات من خلال تشريعات وبناء كوادر داخل الوزراة وخارجها

وأضاف، تم ترجمة الخطة الإستراتيجية، الى خطة قومية للدولة 2017/2037 بتكلفة 900 مليون جنيه وقد تتعدى ذلك بمشاركة 9 وزارات، مشيرا إلى أن الحكومة صرفت 100 مليار جنيه لعمل عدة مشروعات مياه ، وان العام الماضى هوالاقل على مدار 20 عام فى معدل الشكاوى التى وصلت لنا بشأن مياة الرى.

وأحال مشروع قانون من ذات النائب بشان تعديل بعض احكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 الي لجنة الزراعة والري والامن الغذائي كما احال مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة واكثر من 60 نائبا اخرين بشان الاتحاد المصري للمطورين العقارين الي لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والاسكان والشئون الدستورية والتشريعية.