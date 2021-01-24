سامح الشيمى: مشروع الفيروز يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد

أشاد النائب سامح الشيمي، عضو مجلس الشيوخ، والامين المساعد، لحزب مستقبل وطن، بالإسكندرية، بمشروع الفيروز للاستزراع السمكي، والذي أفتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، وهو إحدي مشروعات تنميه منطقة قناة السويس وسيناء، والذي يقام على مساحه ٢٦ ألف فدان، ويضم٤٠٠٠ حوض، استزراع سمك بحري ومفرخ لانتاج ١٦٠ مليون زريعه سمكيه و٥٠٠ مليون يرقه جمبري سنويا، ويضم المشروع منطقه إدارية وسكنية، وإعاشه للعاملين بالمشروع، بالإضافة إلى وحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث ومخازن للأعلاف والمعدات والمهام بمنظومه مراقبه إلكترونية.

سامح الشيمى: مشروع الاستزراع السمكى إنجاز جديد وقد أعرب النائب سامح الشيمى، عن سعادته بهذا المشروع الذي يعد إنجازا جديدا للمشروعات التنموية العملاقة التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة. وقد أعرب النائب سامح الشيمى، عن سعادته بهذا المشروع الذي يعد إنجازا جديدا للمشروعات التنموية العملاقة التى شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة. وأشار عضو مجلس الشيوخ، سامح الشيمى، إلى أن هذا المشروع يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، والحد من الاستيراد ويساهم في زيادة العملة الصعبة وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد افتتح أمس السبت، مشروع الاستزراع السمكى، فى محافظة بورسعيد والذى يعد إحدى المشاريع الاقتصادية الذى يساهم فى تحقيق قدر كبير من الاكتفاء بالنسبة للأمن الغذائى، وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قد أكد أن المشروع يعد الاكبر فى منطقة الشرق الأوسط.