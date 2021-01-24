وزير الري: صرف 10 مليارات جنيه لمواجهة السيول والتغيرات المناخية منذ 2016

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وضع خطة عاجلة لمواجهة أخطار السيول، حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة 10 مليارات جنيه منذ 2016 حتي الآن.

جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشيرا إلى أنه تم عمل غرفة مركزية للإنذار المبكر بالسيول، تضم 265 مسئول وقيادي علي مستوى الدولة بقيادة رئيس مجلس الوزراء ومسئولين من مختلف المحافظات والوزارات، لرصد السيول قبل وقوعها، موضحا أنه يتم عمل إنذار مبكر قبل الحدث بثلاث أيام، مثلما حدث في نوة التنين العام الماضي.

الجلسة العامة للبرلمان 2021

وأوضح عبد العاطي، أن الوزارة قامت كذلك بتأهيل مخرات السيول، حيث تم تنفيذ 1500 عمل صناعي، منها 79 سد حصاد أمطار، و169 بحيرة صناعية ، و590 خزان ارضي، وغيرها للحماية من أخطار السيول وحصاد كميات الأمطار التي تسقط لحماية المدن والمنشات المعرضة والتجمعات لإخطار السيول.

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وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 128 محطة خلط مياه المصارف الزراعية بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير مليار متر مياه لحل مشكل قلة المياه في نهايات الترع المتعبة والتي يصل طولها إلي 7 الأف كيلو متر.

وأوضح أنه تم تأهيل محطات رفع حيث تم إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 3.7 مليار جنيه.

وزير الري بمجلس النواب

وفي مجالي حماية الشواطئ، أوضح وزير الري، أن مشروعات حماية الشواطئ في شمال الدلتا حمت منشات بقيمة 100 مليار جنيه كان يمكن أن تتعرض للخطر، حيث تن تنفيذ مشروعات في رشيد والبرلس بلطيم وبعض سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.