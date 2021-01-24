وزير الري للنواب: سد النهضة هو ملف الدولة المصرية بكامل مؤسساتها

عبدالعاطي: تعنت من الجانب الإثيوبي وتراجع عن معظم الاتفاقيات

مجموعة من التصريحات القوية، التي أدلى لها الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، حول ملف سد النهضة، مؤكدا أن هناك مواقف إثيوبية متعنته على الجانبين الفني والقانوني، حيث تراجعت أديس أبابا عن معظم البنود الفنية التي تم التوافق عليها في المسار التفاوضي لواشنطن.

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وواصل الوزير أمام نواب البرلمان: وصلنا لاتفاق قانوني وفني متوازن في 12 جولة باجتماعات تفاوض واشنطن من نوفمبر 2019 لفراير 2020، بمشاركة وزير الخزانة الأمريكي وخبراء البنك اتلدولي، جرى مناقشات حول اتفاق عادل ومتوازن، وقام الجانب الأمريكي بالمساعدة في بلورة مسودة اتفاق، ولكن أعلنت أثيوبيا انسحابها مبررة ذلك بمزيد من الوقت للتشاور الداخلي.

الجلسة العامة للبرلمان بحضور وزير الري

واستطرد: كما التزمنا بـ 4 جولات للتفاوض برعاية الاتحاد الإفريقي، بحضور جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد، كما جرى عقد خمس اجتماعات سداسية بمشاركة وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث، وبرئاسة وزيرة العلاقات الدولية في جنوب إفريقيا، ليضيف الوزير: نؤكد أن سد النهضة، هو ملف الدولة المصرية بكامل مؤسساتها.

واختتم الوزير: كل جهة في الدولة المصرية تعمل في التخصص المعني بها، نحن في وزارة الري نهتم بالجزء الفني وخطة التعامل الفني، ووزارة الخارجية تتولى الشق السياسي والقانوني، وباقي الوزارات لاتتوقف عن العمل في إدارة هذا الملف ضمن إطار اهتمام الدولة كلها بملف سد النهضة.