غلق موقع يوتيوب داخل مصر في حكم نهائي

أعلنت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، حكمها النهائي بغلق موقع عرض الفيديوهات الشهير يوتيوب داخل مصر.

حجب موقع يوتيوب داخل مصر

قضائية، محمد حامد سالم، المحامي، واختصمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتهما، وطالبت الدعوى بحجب ووقف

موقع يوتيوب عن العمل داخل مصر.

أقام الدعوى التي حملت رقم ٦٠٦٩٣ لسنة ٦٦

كان محمد حامد سالم المحامي حصل على حكم قضائي عاجل في الدعوى بغلق موقع اليوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وتم تأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا.

سبب حجب موقع اليوتيوب

وقال سالم، في دعواه، إنه لابد من حجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين، وعلى رأسها "يوتيوب"، تنشر العديد من مقاطع "الفيديو"، التي تمثل تطرفًا دينيًا وإساءة للدين الإسلامي، ما يضر بمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم الإسلامي، وبالتأكيد داخل مصر.

وسبق للمحكمة إصدار حكم في الشق العاجل من هذه الدعوى، التي يجري تداولها أمام المحكمة منذ ٨ سنوات، حيث قضت المحكمة بإلزام مجلس الوزارء بحجب الموقع لبثه الفيلم المسيئ للرسول صلى الله عليه وسلم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن الدستور المصري مسايرا الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان كفل حرية التعبير بمدلوله العام، ومجالاته المختلفة السياسية والاقصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير، وضمانًا من الدستور لحرية التعبير ونشرها بأي وسيلة، إذ أن هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية، وأن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيدة بالحدود الإقليمية على اختلافها.

وأشارت، إلى أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها للدستور ومنها حرية الفكر والتعبير، ليست حريات وحقوق مطلقة، وإنما هي مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده والترلث التاريخي للشعب والآداب العامة.