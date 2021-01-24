صبورة السيد: رجال الشرطة هانت عليهم أنفسهم فداءا للوطن

هنأت الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ٦٩، والذى يوافق ٢٥ يناير من كل عام.

النائبة صبورة السيد وعيد الشرطة

وقالت السيد، فى تصريحات لها اليوم، إن قوات الشرطة بكل أجهزتها تتحمل مسئولية كبيرة فى حماية الجبهة الداخلية للوطن، حتى هانت عليهم أنفسهم، فداء للوطن، وهذا ما ظهر جليا فى الفترة العصيبة التى عاشتها البلاد قبل عشر سنوات، مرور بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، حتى تحقيق الاستقرار والأمن الذى نعيشه ونجنى ثماره الآن.

شهداء الشرطة والقوات المسلحة

ووجهت السيد، رسالة لأمهات وابناء وزوجات رجال الشرطة، قائلة: "أنتم اصحاب الفخر والعزة بأبنائكم، ولن ننسى تضحياتهم من أجل رفعة وسلامة مصر".