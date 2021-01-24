هنأت الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ورجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة ٦٩، والذى يوافق ٢٥ يناير من كل عام.
النائبة صبورة السيد وعيد الشرطة
وقالت السيد، فى تصريحات لها اليوم، إن قوات الشرطة بكل أجهزتها تتحمل مسئولية كبيرة فى حماية الجبهة الداخلية للوطن، حتى هانت عليهم أنفسهم، فداء للوطن، وهذا ما ظهر جليا فى الفترة العصيبة التى عاشتها البلاد قبل عشر سنوات، مرور بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، حتى تحقيق الاستقرار والأمن الذى نعيشه ونجنى ثماره الآن.
شهداء الشرطة والقوات المسلحة
ووجهت السيد، رسالة لأمهات وابناء وزوجات رجال الشرطة، قائلة: "أنتم اصحاب الفخر والعزة بأبنائكم، ولن ننسى تضحياتهم من أجل رفعة وسلامة مصر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صبورة السيد: رجال الشرطة هانت عليهم أنفسهم فداءا للوطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.