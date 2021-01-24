عيد الشرطة 69.. وزير الداخلية للسيسى: ماضون خلف قيادتكم للحفاظ على الوطن

جدة - نرمين السيد - توجه محمود توفيق، وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم الأحد، إلى القصر الجمهورى بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك فى إطار الاحتفال بعيد الشرطة.





وجاء نص الكلمة: "الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، بصادق عبارات التقدير وبالغ معانى الاعتزاز يطيب لى والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نُعرب عن خالص مشاعر التهنئة والامتنان بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة". لقد كان رجال الشرطة فى ملحمة الإسماعيلية الخالدة يناضلون من أجل سيادة الوطن ورفعته وسيمضون بعون من الله ودون تردد خلف قيادتكم الوطنية المخلصة ليحفظوا للوطن أمنه واستقراره، عقيدتهم تهون التضحيات لتبقى مصر على مر الزمان واحة للأمن والاستقرار والازدهار، فكل عام وأنتم بخير وسعادة، ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة".

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