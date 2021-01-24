جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن مصر من الدول التى شاركت فى الأبحاث الإكلينكة فى أبحاث لقاحات كورونا، مشيرة إلى أنها شرفت بخوض تلك التجربة.
وأكدت وزيرة الصحة، أنه تم تسجيل هذا اللقاح فى هيئة الدواء المصرية، وهناك 3 لقاحات للتسجيل أيضًا.
وأضافت الدكتورة هالة زايد، أن الأطقم الطبية لها الأولوية فى أخذ اللقاح، حيث إنهم خط الدفاع الأول.
وأكدت أنه ابتداء من الغد سيتم بدء تطعيم جميع المستشفيات الحكومية والقوات المسلحة التى تعمل فى العزل، ثم المستشفيات العادية، ثم كبار السن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة: بدء توزيع لقاح كورونا على المستشفيات غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.