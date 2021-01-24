وزير الصحة: بدء توزيع لقاح كورونا على المستشفيات غدا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أن مصر من الدول التى شاركت فى الأبحاث الإكلينكة فى أبحاث لقاحات كورونا، مشيرة إلى أنها شرفت بخوض تلك التجربة.

وأكدت وزيرة الصحة، أنه تم تسجيل هذا اللقاح فى هيئة الدواء المصرية، وهناك 3 لقاحات للتسجيل أيضًا.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، أن الأطقم الطبية لها الأولوية فى أخذ اللقاح، حيث إنهم خط الدفاع الأول.

وأكدت أنه ابتداء من الغد سيتم بدء تطعيم جميع المستشفيات الحكومية والقوات المسلحة التى تعمل فى العزل، ثم المستشفيات العادية، ثم كبار السن.