رئيس النيابة الإدارية يهنئ السيسى والمصريين بعيد الشرطة

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار عصام المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسه وجموع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية ورجال الشرطة البواسل وشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الشرطة المصرية.





صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير، قائلا: "إن هذا اليوم الذى سجل فيه رجال الشرطة البواسل ملحمة خالدة واجهوا بها جنود المحتل بعد رفضهم بكل إباء وشمم الاستسلام لعدو يفوقهم عددا وعتادا، ليكتبوا بدمائهم الطاهرة معانى البطولة والوطنية والفداء، ولتبقى سيرتهم العطرة شاهدًا على عظمة هذا الشعب وبطولة رجاله وما قاموا ويقومون به من تضحيات وبطولات سيخلدها التاريخ بأحرف من نور، من أجل الحفاظ على أمن الوطن وحمايته وسلامة شعبه".

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