وزير الرى: صرف 10 مليارات جنيه لمواجهة السيول والتغيرات المناخية منذ 2016

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار حنفى جبالي، مشيرا إلى أنه تم عمل غرفة مركزية للإنذار المبكر بالسيول، تضم 265 مسئول وقيادى على مستوى الدولة بقيادة رئيس مجلس الوزراء ومسؤولين من مختلف المحافظات والوزارات، لرصد السيول قبل وقوعها، موضحا أنه يتم عمل إنذار مبكر قبل الحدث بثلاث أيام، مثلما حدث فى نوة التنين العام الماضي.

وأوضح عبد العاطي، أن الوزارة قامت كذلك بتأهيل مخرات السيول، حيث تم تنفيذ 1500 عمل صناعي، منها 79 سد حصاد أمطار، و169 بحيرة صناعية، و590 خزان أرضي، وغيرها للحماية من أخطار السيول وحصاد كميات الأمطار التى تسقط لحماية المدن والمنشات المعرضة والتجمعات لإخطار السيول.

وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 128 محطة خلط مياه المصارف الزراعية بتكلفة 450 مليون جنيه، لتوفير مليار متر مياه لحل مشكل قلة المياه فى نهايات الترع المتعبة والتى يصل طولها إلى 7 الأف كيلو متر.

وأوضح أنه جرى تأهيل محطات رفع حيث تم إنشاء وتأهيل محطات رفع بقيمة 3.7 مليار جنيه.

وفى مجالى حماية الشواطئ، أوضح وزير الرى، أن مشروعات حماية الشواطئ فى شمال الدلتا حمت منشات بقيمة 100 مليار جنيه كان يمكن أن تتعرض للخطر، حيث جرى تنفيذ مشروعات فى رشيد والبرلس بلطيم وبعض سواحل البحر المتوسط والبحر الأحمر.