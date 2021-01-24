صور.. وزير الرى: 250 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات خلال الـ5 سنوات المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير الموارد المائية والرى، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، استكمال المشروع القومى لمشروع لتأهيل وتبطين الترع لمعالجة مشكلة نقص المياه فى نهايات الترع المتعبة، لرفع كفاءة الرى فى 6 ملايين فدان بقيمة 80 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه سيجرى التوسع فى استخدم الرى الحديث لرفع كفاءة الرى فى 4 ملايين فدان، موضحًا أن الهدف منه رفع كفاءة المحاصيل من 25 إلى 30%، وخفض تكلفة الإنتاج 30%، فضلًا عن التوسع فى مشروعات تأهيل وتطهير المصارف فى زمام 4 ملايين بتكلفة 20 مليارا.

وأوضح أنه سيتم استكمال المشروع القومى لمواجهة من أخطار السيول، باستثمارات 10 مليارات جنيه، فضلًا عن إحلال وتجديد عدد من المنشآت على نهر النيل على رأسها إحلال قناطر ديروط، وكذلك استكمال منشأت حماية الشواطئ وخاصة فى بورسعيد والمنصورة الجديدة، وكذلك إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى 400 ألف فدان.

وأشار إلى أن خطة الوزارة المستقبلية تتضمن أيضا مواصلة إزالة التعديات على نهر النيل، وتحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر بالتعاون مع عدة وزارات، منها الإسكان بقيمة 8 مليارات جنيه، فضلًا عن تأهيل وتطوير محطات الرفع العملاقة، ومكينة العمل بإدارة منظومة العمل بوزارة الموارد المائية والرى.