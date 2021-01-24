جبالى يحيل عددا من القوانين للجان النوعية

جدة - نرمين السيد - وتم إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان فتح اعتماد إضافى للموازنة العامة للدولة 2020 -2021 إلى لجنة الخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومى وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية التجارية إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من ذات النائب ومزكى من أكثر من 60 نائبا بشأن قانون الإدارة المحلية إلى لجان الادارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة.

وأحال مشروع قانون مقدم من ذات النائب ومزكى من أكثر من 60 نائبا آخرين بشأن ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب أيمن محسب وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن إصدار قانون التأمين الاجتماعى الخاص للعمالة غير المنتظمة الى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والتضامن الاجتماعى والخطة والموازنة.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الشيخ وأكثر من 60 نائبا آخرين بشان صندوق دعم الفلاح المصرى إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي.

كما أحال مشروع قانون من ذات النائب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة واكثر من 60 نائبا آخرين بشان الاتحاد المصرى للمطورين العقارين الى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والاسكان والشئون الدستورية والتشريعية.