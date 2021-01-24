فيديو: عيد الشرطة 69.. أهالى الشهداء: ما تسمحوش لحد يخرب مصر

وبالتزامن من احتفال الشرطة بعيدها الـ69، التقى دوت الخليج مجموعة من أسر الشهداء، الذين أكدوا أن ذويهم فقدوا أرواحهم فداء لمصر، وفى سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها.
وقالت زوجة الشهيد عامر عبد المقصود، إن زوجها استشهد فى أحداث مذبحة كرداسة، فى 2013، مؤكدة أنه تم التمثيل بجثمانة حيث أصر على الدفاع عن وطنه، وظل واقفًا فى مكانه إلى أن استشهد.
ووجهت رسالة للشعب المصرى قائلة: "ماتسمحوش لحد يخرب البلد، لو بلدك خربت مش هترجع تانى مصر ".
بينما قالت والدة الشيهد محمد أنور، إنه استشهد فى شمال سيناء 14 رمضان 2016، ولقب بالشهيد الصائم، وأصيب فى تفجير أثناء مأمورية بالعريش".
وأوضحت أن الدولة حاليًا تقوم بدورها على أكمل وجه، مؤكدة أن الشعب المصرى أصبح مدركًا لخطورة المرحلة الراهنة، وخصوصًا بعد كشف العملاء الذين يعملون ضد مصر ومصالحها.
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