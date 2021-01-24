رئيس النواب يحيل عددا من القوانين للجان النوعية‎

أحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عدد من مشروعات القوانيين إلى اللجان النوعية المتخصصة حيث أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة 2020 2021 إلى لجنة الخطة والموازنة كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من 60 نائبا آخرين بشأن إنشاء الهيئة العامة للتنمية التجارية إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من ذات النائب ومزكي من أكثر من 60 نائبا بشان قانون الإدارة المحلية إلى لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب ايهاب عبدالعظيم وأكثر من 60 نائبا أخرين بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والخطة والموازنة وأحال مشروع قانون مقدم من ذات النائب ومزكي من أكثر من 60 نائبا أخرين بشان ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب ايمن محسب وأكثر من 60 نائبا اخرين بشان اصدار قانون التأمين الإجتماعي الخاص للعمالة غير المنتظمة إلى لجنة مشتركة من لجان القوي العاملة والتضامن الاجتماعي والخطة والموازنة وأحال مشروع قانون مقدم من النائب عبدالحميد الشيخ وأكثر من 60 نائبا أخرين بشان صندوق دعم الفلاح المصري إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي.

وأحال مشروع قانون من ذات النائب بشان تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة وأكثر من 60 نائبا اخرين بشأن الاتحاد المصري للمطورين العقارين إلى لجنة مشتركة من لجان الخطة والموازنة والإسكان والشئون الدستورية والتشريعية.