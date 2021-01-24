مصر للطيران تسير 49 رحلة جوية على مدار اليوم تنقل على متنها قرابة 5 آلاف راكب

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم، الأحد، 49 رحلة جوية تنقل على متنها ما يقرب من 4629 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 49 رحلة بمعدل 34 رحلة دولية إلى كل من بيروت، وبغداد، وجدة، وندجامينا، والرياض، وتونس، وكازابلانكا، ولاجوس، والمدينة المنورة، وأبوجا، والدمام، ولندن، وباريس، وإسطنبول، وأمستردام، ودبي، وكوبنهاجن، وروما، وعمان، وميلانو، والخرطوم، والشارقة، وعنتيبي، وأديس أبابا، و9 رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم، و6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4629 راكبا.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.