محمد الكسار: النقيب أنابني لحضور قضية محامين مغاغة غدا

قال محمد الكسار عضو مجلس نقابة المحامين، إن النقابة تنتظر قرار محكمة جنايات المنيا، غدا الإثنين، في القضية المعروفة إعلاميا بمحامين مطاي، والمتهم فيها 20 محاميا بإهانة القضاء.

وأضاف محمد الكسار، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، أن نقيب المحامين رجائي عطية، أنابه لحضور الجلسة، المقرر تأجيلها بسبب انتخابات النقابات الفرعية التي تجرى في 7 و8 فبراير المقبل، ومن بين المتهمين مرشحون لمقاعد مجلس النقابة الفرعية بالمنيا.