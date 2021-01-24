خلال أسابيع.. الصحة تكشف تفاصيل حصول المواطنين فوق سن الـ 65 على لقاح كورونا

كشفت وزيرة الصحة كل التفاصيل المتعلقة بحصول المسنين فوق 65 عاما على لقاح كورونا.
وقالت الوزيرة، إنه خلال أسابيع، ستصل الشحنات المخصصة لكبار السن، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن فتح باب التسجيل لهم فور وصولها، وسيكون أمامهم أحد أمرين، إما التسجيل على السيستم الخاص بوزارة الصحة وهو مرتبط بمبادرة تكافل وكرامة أو التوجه لأقرب مستشفى في حيهم ليقوموا بالتسجيل.
وقالت الوزيرة إنه تم توفير مراكز لتلقي اللقاحات بمختلف المحافظات لخدمة كل الفئات، مضيفة: "وفرنا مراكز لتلقي اللقاحات في 27 محافظة، وبمجرد تلقي المزيد من الجرعات هنبدأ تلقي طلبات المواطنين فوق الـ 65".
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