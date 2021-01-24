وزيرة الصحة: تسجيل 3 لقاحات لفيروس كورونا قريبا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفى عزل أبو خليفة بالإسماعيلية ثاني مستشفى عزل على مستوى الجمهورية.

وأضافت، أن اللقاح مسجل بهيئة الدواء المصرية وسيتم تسجيل ثلاثة لقاحات أخرى خلال أيام معدودة.

وأوضحت، أن الأولوية في تلقي اللقاح للأطقم الطبية التي تقابل مرضي كورونا سواء تابعين للصحة أو أي مستشفيات تابع للحكومة والقوات المسلحه والشرطة وغدا تستقبل تلك المستشفيات اللقاحات.

وأضافت أنه سيتم تدشين الحمله القوميه لتلقيح فيروس كورونا المستجد غدا.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان، في تصريحات صحفية، أنّ الوزارة ستبدأ تطعيم المواطنين بعد الانتهاء من الفئات المستحقة، وسيتم إطلاق موقع إلكتروني للتسجيل عليه والحصول على اللقاح، مشددا على أنّ الوزارة لن تعطي أي مواطن التطعيم، إلا بعد التأكد من توفير جرعتين له، أو التطعيم بشكل عام له.

وأضاف مجاهد، إلى أنّ التطعيم اختياري وليس إجباري، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحة تواصلت مع الأطباء لشرح آلية التطعيم، الذي يتمثل في جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، يتم من خلالهم المتابعة من خلال طاقم من الأطباء.

قال مصدر بوزارة الصحة والسكان، إن التسجيل علي موقع لقاح فيروس كورونا، مفتوح فقط الاطقم الطبية من داخل مستشفيات العزل والصدر والحميات.

وأكد في تصريحات لصدي البلد، إن إجمالي المسجلين علي الموقع أكثر من 18 ألف.

وقالت مصادر بمستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية، إن المستشفى مجهز بحوالي 200 من الأطقم الطبية، بالإضافة إلى ىثلاث غرف مخصصة لتلقي لقاح كورونا مجهزة على أعلى مستوى.

وأضاف متلقي اللقاح في تصريحات لـ دوت الخليج، أن اللقاح ثبت فعاليته ولا داعي للخوف منه، واللقاح آمن ولا أشعر بأي خوف أو خطر المهم الوباء يمشي، وإن شاء تقدر نسيطر عليه.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان، بتصريحات لـ دوت الخليج، عن عدد الأطقم الطبية التي طلبت تلقيح 110 حالة من الأطقم الطبية، وفي تزايد، وذلك بناء علي طلبهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء تجهيزات تلقيح الأطقم الطبية، بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية.

وأوضحت الوزارة صورة الإقرار الذي يوقع عليه الأطباء لموافقتهم على تلقي تطعيم لقاح كورونا في مستشفى أبو خليفة للعزل في الإسماعيلية، وأيضًا صورة حقنة لقاح سينوفارم الصيني.

واوضحت الوزارة، أنه يتطلب إجابة الأطقم الطبية على 14 سؤالا منها هل يعاني اليوم أو خلال العشر أيام المضاية من أي عرض من هذه الأعراض (قشعريرة ـ حمى ـ سعال ـ ضيق التنفس ـ آلام في العضلات والجسم ـ الصداع ـ فقدان للطعم أو الرائحة ـ التهاب الحلق ـ احتقان أو سيلان الأنف ـ الغثيان والقيء أو الاسهال).

والإجابة أيضا حول إصابته خلال الثلاثة أشهر الماضية بعدوى كوفيد 19 أو تم الاشتباه في إصابتك به، وهل تلقيت تطعيمات في غضون 14 يوما مثل تطعيم الأنفلونزا الموسمية.

واضافت الوزارة، أن كارت متابعة لقاح فيروس كورونا المستجد، يتمضمن الرقم التسجيلي والاسم الرباعي لمتلقي اللقاح، والرقم القومي، ورقم الهاتف، وتاريخ الجرعة الأولى، واسم المسؤول عن التطعيم، واسم المنشأة الطبية، وموعد تلقي الجرعة الثانية، وتاريخ الجرعة الثانية، واسم المسؤول عن التطعيم.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن اليوم الأحد تنطلق أولى دفعات التطعيم بلقاح كورونا الصيني «سينوفارم» في مصر.

وأكد مصدر بوزارة الصحة، أن التطعيم سيبدأ بثلاث مستشفيات، ابو خليفه في الاسماعيليه، والنجيلة بمطروح، والعجوزة بالجيزة، وذلك بالدفعة الأولى من اللقاحات المخصصة، لتطعيم الأطقم الطبية بها.