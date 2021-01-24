انتخابات الفرعيات.. «القضاء الإداري» ترفض خمسة طعون ضد قرارات مجلس نقابة المحامين

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، الأحد، برفض ثلاثة طعون قضائية مقامة على قرار مجلس نقابة المحامين بالدعوة لإجراء انتخابات النقابات الفرعية، والمقرر عقدها يومي 7 و8 فبراير المقبل، بينما تعقد جولة الإعادة يومي 14 و15 فبراير، بينها طعن طالب بوقف الانتخابات بسبب فيروس كورونا.

كما قضت المحكمة برفض طعنين آخرين، أحدهما بشأن دمج فرعيتي الإسكندرية، والآخر بشأن عدم تنقية الجداول، والدعاوى المشار إليها هي: 21409 / 75 ق، 21411/ 75 ق، 21699/ 75 ق، 22452 / 75 ق، و23348/ 75 ق.

جدير بالذكر أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا، رفضتا في وقت سابق 15 طعنا قضائيا على قرار الدعوة للانتخابات.

كان نقيب المحامين رجائي عطية قال خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية للنقابة على «فيسبوك»، ظهر أمس، السبت، إن هذه الانتخابات سوف تجرى في موعدها، وليس صحيحا ما يروج له البعض لأغراض لا تفوت من أنها أجلت أو ستأجل أو أن هناك موانع من إجرائها، وذلك بهدف المصادرة على إجراء الانتخابات لغرض في نفس يعقوب، بينما إجراؤها واجب للمصلحة العامة سواء للنقابات الفرعية وأعمالها أو للنقابة العامة وأعمالها، وبالتالي لحقوق المحامين والمحاماة.