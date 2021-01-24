وأضافت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي عقد منذ قليل ردا على سؤال من يحصل على لقاح كورونا مجانا أن: "اللقاحات ستكون مجانية لأعضاء الأطقم الطبية بالتدريج حسب الأولويات، أما بالنسبة لباقي المواطنين فسيستم التسجيل مرتبط بمبادرة تكافل وكرامة، ويستطيع أن يحدد من لا يدفع، ومن لديه قدرة مالية للدفع وفي كل الأحوال سيدفع أرقاما بسيطة ".
وأشارت الوزير إلى أن القادرين على دفع ثمن القاح من المهم أن يدفعوا لأنه ليس من المعروفما المدة التي سنحتاج بعدها لحقن اللقاح مرة أخرى هل كل 6 شهور أم كل سنة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة الصحة: هؤلاء سيدفعون ثمن لقاحات كورونا لهذا السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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