حنفى جبالى يحذف «باشا» و«بك» من مضبطة البرلمان

جدة - نرمين السيد - طالب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بحذف الألقاب التى وصف بها النائب جمال عبيد فى بداية كلمته بجلسة المجلس النواب، وكيلى المجلس النائبين أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة بيان وزير الرى حول أداء وزارته خلال العامين الماضيين.



حيث حرص النائب جمال عبيد، على توجيه التحية والشكر لرئيس المجلس المستشار حنفى جبالى، وكذلك توجيه الشكر لكل من الوكيلين، قائلا: "بشكر محمد باشا أبو العينين وأحمد بيه سعد" وذلك قبل أن يقاطعه رئيس المجلس، ليستأذنه فى حذف الألقاب من الكلمة، قائلا:"نقدر حسن نيتك وتقديرك واعتزازك بتوجيه الشكر، ولكن نستأذنك فى حذف الألقاب"، وهو ما وافق عليه النائب.