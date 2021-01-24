قيادية بـ مستقبل وطن تشيد بمشروع تطوير القرى: يحسن معيشة المواطن

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة زينب نوار، عضو أمانة المهنيين المركزية بحزب مستقبل وطن، وأستاذ الاقتصاد بالجامعة البريطانية، بالمشروع القومى لتطوير القرية المصرية، والذى يأتى ضمن مبادرة حياة كريمة، مضيفة أنه يهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية للقرى المصرية، وتنمية عمق مصر والتعامل مع مشاكل الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وخاصة بالقرى الأكثر فقرا.





وأوضحت نوار، فى بيان لها اليوم، أن عملية التطوير أصبحت تحدث لمركز كامل بما يشتمله من قرى أم وقرى تابعة، مطالبة بضرورة أن يشمل التطوير مستوى العزب والنجوع التابعة للمركز، مشيرة إلى أن مجموعة التدخلات ضمن المشروع سوف تساهم فى رفع المستوى للمزارع والتى تشمل فى مجملها شبكة من الطرق، وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير خدمات إنارة وكهرباء، وتوفير مجموعة من الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير الوحدات البيطرية، وتبطين الترع والتعامل مع مشكلة نقص المياه فى نهايات الترع بما يسهم فى رفع إنتاجية الفدان من الأرض الزراعية.

كما أشادت نوار، بمشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة فى محافظة بورسعيد والمقام على مساحة 15.886 ألف فدان، ويضم 5.908 حوض استزراع سمكى، وأهمية تلك المشروع فى تحقيق الأمن الغذائى.

وأضافت القيادية فى حزب مستقبل وطن، أن هذا المشروع سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص العمل بجانب أن المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة لتنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء والاهتمام بهذه البقعة الهامة من أرض الوطن، كما أن المشروع يهدف الى التقليص من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والحد من الاستيراد.