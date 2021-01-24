وأوضحت نوار، فى بيان لها اليوم، أن عملية التطوير أصبحت تحدث لمركز كامل بما يشتمله من قرى أم وقرى تابعة، مطالبة بضرورة أن يشمل التطوير مستوى العزب والنجوع التابعة للمركز، مشيرة إلى أن مجموعة التدخلات ضمن المشروع سوف تساهم فى رفع المستوى للمزارع والتى تشمل فى مجملها شبكة من الطرق، وتوصيل مياه الشرب والصرف الصحى، وتوفير خدمات إنارة وكهرباء، وتوفير مجموعة من الخدمات الصحية والتعليمية، وتطوير الوحدات البيطرية، وتبطين الترع والتعامل مع مشكلة نقص المياه فى نهايات الترع بما يسهم فى رفع إنتاجية الفدان من الأرض الزراعية.
كما أشادت نوار، بمشروع الفيروز للاستزراع السمكى بشرق التفريعة فى محافظة بورسعيد والمقام على مساحة 15.886 ألف فدان، ويضم 5.908 حوض استزراع سمكى، وأهمية تلك المشروع فى تحقيق الأمن الغذائى.
وأضافت القيادية فى حزب مستقبل وطن، أن هذا المشروع سيعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير فرص العمل بجانب أن المشروع يأتى فى إطار خطة الدولة لتنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء والاهتمام بهذه البقعة الهامة من أرض الوطن، كما أن المشروع يهدف الى التقليص من الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك والحد من الاستيراد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قيادية بـ مستقبل وطن تشيد بمشروع تطوير القرى: يحسن معيشة المواطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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