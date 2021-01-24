صور.. تخريج دفعتين من الدبلوماسيين الجدد بحضور وزير الخارجية

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وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى هنأ الدبلوماسيين الجُدد على انضمامهم لوزارة الخارجية، ونقل لهم صادق تمنياته بالسداد والتوفيق فى مهامهم المستقبلية، مؤكدًا فى السياق ذاته، على حجم المسؤولية المُلقاة على عاتقهم لاستكمال مسيرة هذه المؤسسة العريقة فى الدفاع عن مصالح مصر فى الخارج وتمثيلها خير تمثيل، فضلًا عن دورهم الهام فى تحقيق الأهداف العُليا للدولة المصرية وتوضيح حقيقة وحجم ما يتحقق من إنجازاتٍ غير مسبوقة داخل الوطن، مع التأكيد على مسؤوليتهم فى رعاية مصالح المصريين فى الخارج وإيلائها كل اهتمام.
وجرى خلال الحفل استعراض الجهود التى بُذِلت فى صقل مهارات الدُفعتين الجديدتين خلال فترة تدريبهم بالمعهد، وتسخير جميع الإمكانات لتقديم محتوى تدريبى شامل لهم بما يتماشى ومُستجدات العمل الدبلوماسى المتطور، علاوة على ما عكسته فترة التدريب من مهارات وإمكانات متميزة للمُلحقين الجدد أهلتهم عن جدارة لنيل شرف تمثيل مصر خارجيًا.
يُشار، إلى أن عدد المُلحقين فى الدُفعتين الجديدتين يبلغ 33 دبلوماسيًا من بينهم 14 عضوة دبلوماسية، من تخصصات علمية مختلفة، من بينها العلوم السياسية، والقانون، وإدارة الأعمال، والصيدلة والطب، وتم تسمية الدفعتين على اسم كلٍ من السفير منير زهران والسفيرة مشيرة خطاب.
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