فيديو.. الصحة: لدينا 27 مركزا لتوزيع لقاح كورونا وسنوفر 100 مليون جرعة  

جدة - نرمين السيد - وحرصت الدكتورة هالة زايد، على متابعة تطعيم الأطباء من داخل غرفة اللقاح، حيث أجرت حوارًا مفتوحًا مع الأطباء داخل المستشفى.

وأكدت وزيرة الصحة أن مصر من الدول التى شاركت فى الأبحاث الإكلينيكية لتطوير اللقاحات، مع جميع دول العالم التى تعمل فى هذا الصدد، مؤكدة أنها شاركت فى التجارب التى أجريت على هذا اللقاح بنفسها.

وقالت إن الأولوية فى أخذ اللقاح للأطقم الطبية الذين يتعاملون مع مصابى فيروس كورونا مباشرة، لافتة إلى أن جميع المستشفيات فى مصر سيصلها لقاح كورونا بدءًا من الغد، سواء كانت تابعت لوزارة الصحة، أم لا.

وأوضحت أن اللقاح تم إقراره لمن هم دون الثامنة عشر عامًا، مؤكدة أنه فى حاله إقراره لمن هم أقل من ذلك سيتم تطعيمهم على الفور.

وأشارت إلى أن سلسلة التبريد فى الوزارة لديها القدرة على تخزين 140 مليون جرعة من لقاح كورونا، مضيفة أن مصر ستوفر 100 مليون جرعة للتطعيمات لمختلف طوائف الشعب.

وقالت وزيرة الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفى، للإعلان عن خطة توزيع لقاحات كورونا، إن حجز اللقاح سيكون بالرقم القومى مع ربط البيانات بقاعدة بيانات تكافل وكرامة للتعرف على غير القادرين من عدمهم لصرف اللقاح.

وأوضحت زايد، أنه سيتم قريبا فتح باب التسجيل للمواطنين، لأخذ اللقاح، مشيرة إلى أنه التسجيل سيكون للمواطنين فيما فوق الـ 65 عاما أو من خلال التوجه لمراكز أخذ اللقاح بالمحافظة.

وأضافت أن النظام الإلكترونى من خلال الرقم القومى سيحدد من سيدفع ثمن اللقاح، موضحة أنه سيتم إعفاء الفئات الغير قادرة على دفع ثمن اللقاح وأخذه بالمجان، ومن يستطيع الدفع سيدفع مقابل أخذه، مؤكدة أن اللقاح سيتم توفيره للأطقم الطبية بالمجان.

وأضافت وزيرة الصحة: يوجد لدينا 27 مركزا فى جميع المحافظات لتوفير لقاحات كورونا.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم توقيع اتفاقية مع أحد الشركات الكبرى لتصنيع لقاحات كورونا فى مصر من خلال شركة فاكسيرا.

وأوضحت أنه سيتم تصنيع لقاحا كورونا محليا لتوفيره للمصريين وتصديره لإفريقيا، مؤكدة أن مصر لديها كافة الإمكانات التى تستطيع من خلالها تصنيع لقاح كورونا.