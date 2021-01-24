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وزير الداخلية في القصر الجمهوري لتسجيل كلمة للرئيس في احتفالات الشرطة (فيديو)

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توجه محمود توفيق وزير الداخلية، يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة اليوم القصر الجمهوري بعابدين، لتسجيل كلمة شكر وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد الشرطة.

جاء نص الكلمة: "الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية ، بصادق عبارات التقدير وبالغ معانى الإعتزاز يطيب لى والمجلس الأعلى لهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم عن خالص مشاعر التهنئة والإمتنان بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لعيد الشرطة".

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وتابع: لقد كان رجال الشرطة فى ملحمة الإسماعيلية الخالدة يناضلون من أجل سيادة الوطن ورفعته وسيمضون بعون من الله ودون تردد خلف قيادتكم الوطنية المخلصة ليحفظوا للوطن أمنه وإستقراره، عقيدتهم تهون التضحيات لتبقى مصر على مر الزمان واحة للأمن والإستقرار والإزدهار، فكل عام وسيادتكم بخير وسعادة.. ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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