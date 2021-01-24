"مستقبل وطن" يهدي "أبطال رجالة" للكينج محمد منير لوزارة الداخلية (فيديو)

أهدى حزب مستقبل وطن وزارة الداخلية أغنية جديدة للكينج محمد منير بعنوان "أبطال رجالة"، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الشرطة فى 25 يناير الجارى.

أغنية "أبطال رجالة" للكينج محمد منير، من إخراج أكرم فاروق، وكلمات حسن راؤول، وألحان مدين، وصوت خالد محسب.

وتحمل الأغنية الجديدة المهداة من حزب مستقبل وطن لوزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة كلمات تعكس مدى حرص رجال الشرطة على التضحية من أجل المواطنين وحماية الوطن من المخاطر ومواجهة النيران وسط الأزمات.

ووصفت كلمات الأغنية رجال وزارة الداخلية بالأبطال والأسود، ويقول منير فى كلمات الأغنية: "الشعب بحاله معاكوا"، فى إشارة لمساندة الشعب المصرى بكامله لرجال الشرطة ودعمهم في الحرب التى يخوضنها ضد الإرهاب والجريمة.

وكان شهداء الشرطة حاضرين فى كلمات الأغنية، حيث وجهت الشكر للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل رفعة هذا الوطن وبث الطمأنينة في نفوس المصريين، كما حملت كلمات الأغنية تعهد بالثأر لكل الشهداء الذين سقطوا غدرا بنيران الإرهابيين والمجرمين والخونة.