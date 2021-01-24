نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري أمام البرلمان: 97% من مياهنا من الخارج وتصل كفاءة استخدام المياه لدينا إلي 90% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، حضور وزير الري والموراد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، وذلك لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارته أمام البرلمان.

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، إن مصر من أكثر دول العالم جفافًا، مشيرا إلى أن 97% من مياهنا من الخارج، وتصل كفاءة استخدام المياه لدينا إلي 90%..

وأضاف عبد العاطى، خلال كلمته بالجلسة العامة، قائلًا: تعد مصر أعلى دولة فى العالم فى إعادة استخدام المياه، حيث تعيد استخدام مياه ملوحتها تصل إلى 6000 جزء فى المليون، وهو أمر جيد جدا.

واستعرض وزير الرى، التحديات التى تواجه مصر فى قطاع المياه، مشيرًا إلى أن احتياجاتنا المائية تصل إلى 114 مليار متر مكعب، ولدينا موارد تنتج نحو 80 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 20 مليار متر مكعب نتيجة إعادة استخدام المياه، وبالتالى يكون لدينا عجز بالنسبة المتبقية، وهو ما نعوضه باستيراد بعض المحاصيل التى تستخدم كميات كبيرة من المياه.

وتابع، حددنا استراتيجية الوزارة لمواجهة تلك التحديات فى أربع محاور، المحور الأول: وهى تنقية المياه وتحسين نوعيتها وهو هدف أساسي للدولة، مثل إنشاء مشروع معالجة مصرف بحر البقر وغيرها، والمحور الثانى: هو تحسين كفاءة استحدام المياه، على مستوى الحقل والتوصيل ومن خلال الرى الحديث وغيره، والمحور الثالث: هو تنمية الموارد المائية، من المياه السطحية والأمطار والجوفية، لتكفى الاحتياجات، والمحور الرابع: عبارة عن تهيئة البيئة المناسبة لمواجهة تلك التحديات من خلال تشريعات وبناء كوادر داخل الوزراة وخارجها

وأضاف وزي رالري والموارد المائية، تم ترجمة الخطة الإستراتيجية، الى خطة قومية للدولة 20172037 بتكلفة 900 مليون جنيه وقد تتعدى ذلك بمشاركة 9 وزارات، مشيرا إلى أن الحكومة صرفت 100 مليار جنيه لعمل عدة مشروعات مياه، وأن العام الماضى هو الأقل على مدار 20 عام فى معدل الشكاوى التى وصلت لنا بشأن مياه الرى.

