نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: 900 مليار جنيه التكلفة الاستثمارية لمشروعات الخطة القومية للمياه والري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد، حضور وزير الري والموراد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، وذلك لعرض ما تم تنفيذه من برنامج وزارته أمام البرلمان.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن تحسين نوعية المياه هدف أساسي لمشروعات التطوير مثل مشروعات معالجة المياه في مصارف غرب الدلتا وبحر البقر.

وأشار "عبدالعاطي" خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن ثاني محور هو تحسين كفاءة استخدام المياه، وتشمل كفاءة المياه في الاستعمالات المنزلية والري ومختلف المجالات، موضحًا أن المحور الثالث، يتمثل في تنمية الموارد المائية بحيث توفر الاحتياجات وتواجه الزيادة السكانية السريعة، مضيفًا أنه من أجل تدبير موارد المياه يتم جلب مياه المطر والمياه الجوفية وتحليه مياه البحر.

وأوضح أنه تم ترجمة الخطة الإستراتيجية لخطة قومية حتى عام 2037 تشمل مشروعات تكلفاتها الاستثمارية 900 مليار جنيه لتوفير احتياجاتنا من المياه بمشاركة 9 وزارات في الدولة.

وأشار إلى أن الدولة صرفت 100 مليار جنيه في الأربع سنوات الماضية، والعام الماضي هو الأقل في معدلات الشكاوي في المياه، مستعرضًا ما تم تنفيذه في مجال ترشيد استهلاك المياه، وتشمل تبطين الترع المرحلة الأولى 7 آلاف كيلو تنتهي العام الماضي، وجار تدبير الإعتمادات المالية لـ 20 ألف كيلو، وهذا يساهم في حل أزمات نهايات الترع وتحسين بيئة المياه، وعدالة توزيع المياه.

وأوضح وزير الري والموراد المائية، أنه تم الانتهاء من خطة إستراتيجية متكاملة لجميع المنشآت الموجودة على طول مياه نهر النيل وعددها 150 منشأة للتحكم في كل قطرة مياه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ قناة ديروط الجديدة بتكلفة مليار جنيه.

وعن البرنامج القومي للري الحديث: قال إنه تم إطلاق هذا المشروع للتحول النظام بالري للنظام الحديث وينتهي في خلال هذا العام، ويهدف لزيادة الإنتاجية من 30 % على 40 % ونوعية المنتج وتقليل نسبة إستخدام السماد بنسبة 70 %.

